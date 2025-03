El cantante cartagenero Zaider, reconocido por ser uno de los mayores exponentes del afrobeat en Colombia, comienza el 2024 con un nuevo lanzamiento. En esta ocasión, se une a la destacada dupla de productores y artistas The Prodigiez para presentar “¿QUÉ SIGUE?”, un tema que fusiona ritmos envolventes con una historia de amor que aún conserva la esperanza de un nuevo comienzo.

Desde su proceso creativo, “¿QUÉ SIGUE?” fluyó de manera orgánica. Tanto Zaider como The Prodigiez lograron encontrar el sonido ideal para transmitir la esencia de la canción: un mensaje sobre el valor de los sentimientos y la importancia de dejar el orgullo a un lado para no perder aquello que realmente importa.

"Sigo pensando en ti. Perdona, es que las ventanas se empañan del frío que hace aquí y tú no me acompañas. Si fuera por mí, te devolviera la calma. De tanto pensarte mi cabeza no aguanta",

Letra de “¿QUÉ SIGUE?”

Ahorita estuvo sonándome el cel

y resulta que no es tu llamada

¿Cómo hago para devolver ese brillo

que había en tu mirada?



Esta posición es absurda

aquí nadie va a coge' la curva

esto que siento me tumba

por eso de una vez

Dime qué sigue eh eh eh

Lo que me pidas pongo a tus pies

¿qué hacemos con to’ lo que se nos dio?

Si te decides eh eh eh

verás como todo fluye

siento que floto en el aire

pensando que un día te tuve



Fuiste mi premio

y ahora me toca mirarte de lejos

contigo la pasé bueno

y quité la paz que había en tu pecho

Lastime hasta tu reflejo

y no me diste ni un hasta luego

Después de que había fuego,

ahora solo quedan cenizas en el suelo



Sigo pensando en ti

Perdona, es que las ventanas se empañan

del frío que hace aquí

y tú no me acompañas

Si fuera por mí, te devolviera la calma

De tanto pensarte

mi cabeza no aguanta



Dime qué sigue eh eh eh

lo que me pidas pongo a tus pies

¿Qué hacemos con to’ lo que se nos dio?

Si te decides eh eh eh

verás como todo fluye

siento que floto en el aire

pensando que un día te tuve

Ahorita estuvo sonándome el cel

y resulta que no es tu llamada

¿Cómo hago para devolver ese brillo

que había en tu mirada?

Esta posición es absurda

aquí nadie va a coge' la curva

esto que siento me tumba

por eso de una vez

Dime qué sigue eh eh eh

Lo que me pidas pongo a tus pies

¿qué hacemos con to’ lo que se nos dio?

Si te decides eh eh eh

verás como todo fluye

siento que floto en el aire

pensando que un día te tuve