El cantante colombiano Kapo, referente de la música afrobeat, lanzó el sencillo 'X Ti', una colaboración con Feid que forma parte de su nuevo disco 'Por si alguien nos escucha', informó este viernes la productora Industria INC.

El álbum incluye otras colaboraciones con artistas como Manuel Turizo, Rels B o Ryan Castro y transita entre "lo bailable y lo introspectivo", explicó la productora.

'Por si alguien nos escucha' marca "una nueva etapa" en la carrera del artista y contiene temas como 'Ohnana' y 'Uwaie', producidos en 2024, que "fueron el punto de partida" de su trayectoria y le dieron "una identidad musical" que lo representa en la actualidad, indicó Kapo.

"Es un conjunto de historias, de ritmos, de momentos. Es una forma de lanzar mi verdad al mundo con la esperanza de conectar con quien esté dispuesto a escuchar", afirmó el cantante.

El colombiano, que se estrena en esta ocasión en su primera colaboración con Feid, cuenta con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify y ganó el premio a mejor artista en 'Los Cuarenta Music Awards' en la categoría global latina el año pasado.

El cantante lanzó su primer disco en 2023 con el título 'TU OG FAVORITO' y cautivó a la audiencia con un estilo peculiar que mezcla el afrobeat con ritmos latinos como el reguetón. EFE

Letra de X TI

Oh, baby, cuando yo te miro a los ojito' a mí me da de to' (A mí me da to')

Y no sé cómo te suene, pero yo contigo me atrevo a to' (Me atrevo a to'), mmm

Cuando hacemo' el amor, y yo te digo: "No te vaya' de mi lado" (No te vaya' de mi lado)

Un petalito así como tú, te lo juro, que no había encontra'o

Oh, mi corazón solo late por ti

Cuando estamo' en la cama yo te toco ahí

Cuando estamo' en la disco bailando afrobeats

Se te nota en la cara, no te quiere' ir

Cuando yo te hablo sucio y te digo que te vo'a partir

Y tú me dice': "Papi, ya mе voy a venir"

Imagínate que ya еstamo' viejito' y nos digamo': "Lo logramos"

No te vayas de mi la'o, baby, ya estoy enamorado

Yo solo quiero hacerle caso al corazón porque estoy enburundanga'o

You make jump from the ground, when I touch that pussy I can feel the fire

Tú me ves así de loco, pero en ese culito, baby, yo estoy enfoca'o

Ay, le hace falta calor a esta conversación de extraño'

Le hace falta caricia' a ese cuerpo de verano

Tú mai dice lo que tú calla', te luce la playa, te luzco yo

Par de guarito', ya 'tamo on fire, antes que se vaya, la beso yo

Ssexy gyal sin ropa, sexy gyal sin tena

Vos tienes todo lo que nunca tendrán ella'