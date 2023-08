Top 20 de los videos más vistos en la historia de YouTube: Baby Shark y Shakira están en la lista

Las canciones más vistas en la historia de YouTube

1. Baby Shark Dance - Pinkfong

2. Despacito - Luis Fonsi

3. Johny Johy Yes papa - LooLooKid

4. Bath Song - Cocomelon /Nursey Rhymes

5. Shape of You - Ed Sheeran

6. See You Again - Wiz Khalifa

7. Wheels on the Bus - Cocomelon /Nursey Rhymes

8. Phonics Song with Two Words - ChuchuTV

9. Uptown Funk - Mark Ronson

10. Colorful Eggs on a farm - Miroshka TV

11. Gangnam Style

12. Masha and the Bear - episodio 17

13. Dame tu cosita - El chombo/ Ultra Records

14. Axel F - Crazy Frog

15. Sugar - Marron 5.

16. Roar - Kety Perry.

17. Counting Stars 7 - OneRepublic.

18. Baa Baa Black Sheep - Cocomelon /Nursey Rhymes

19. Sorry - Justin Bieber

20. Waka Waka - Shakira