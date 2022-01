Top 10 de las canciones con más visualizaciones en la historia de YouTube

6 Uptown Funk de Bruno Mars y Mark Ronson

No debe ser una gran sorpresa encontrar a Bruno Mars en este Top, pues el estadounidense a lo largo de su carrera musical ha logrado grandes éxitos como Justthe way you are, Treasure, entre otras.

Uptown Funk fue publicada en noviembre del 2014 y cuenta con más de 4,432 millones de visualizaciones.