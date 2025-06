El trío colombiano nominado al Latin GRAMMY, TIMØ, brinda por el desamor y las olas de calor con su más reciente sencillo “Traguita”, en el que participa la estrella en ascenso Juan Duque. El tema combina la profundidad emocional característica de TIMØ con el toque tropical de Duque, dando como resultado un himno vibrante y contagioso sobre esos amores que surgen repentinamente y se van con la misma rapidez. “Traguita” ya está disponible en todas las plataformas digitales a través de Universal Music Latino.



La sesión con Juan Duque se venía preparando desde hacía tiempo, pero no fue fácil concretarla. Los horarios no coincidían. El único momento que funcionaba acabó siendo una sesión nocturna el día antes de los Premios Nuestra Tierra. Todos estaban agotados tras un largo día de pruebas de vestuario y, por un momento, les pareció más fácil suspenderla. Pero en lugar de eso, lanzaron el dado y al final les resultó una verdadera joya.



“Cuando Juan llegó al estudio, todos estábamos agotados”, cuenta Andrés. "Sinceramente, pensé que estábamos demasiado cansados para crear algo bueno. Pero nos relajamos un rato, pedimos algo de comer y decidimos intentarlo. Lo siguiente que supimos es que eran las 4 de la mañana, pero habíamos creado un éxito. Uno que no podíamos dejar de reproducir".



“Traguita” captura ese sentimiento apasionante de un amor que arde rápido y brillante, ya sea una aventura de verano, un romance de fin de semana o un “casi algo” que deja una marca permanente. Construida sobre ritmos afro tropicales, cálidos toques de guitarra y texturas de banda en vivo, la canción aporta un giro refrescante al espacio del pop latino.

“Siempre hemos admirado el sonido de Juan”, añade Alejo. "Así que queríamos traer su sabor tropical a nuestro mundo. Mantenerlo rítmico, pero sin dejar de sonar como nosotros, como una banda de verdad tocando juntos".



Para encajar con el ambiente fresco de la canción, TIMØ unió fuerzas una vez más con su frecuente colaborador Hugo Rubiano para dirigir el video musical. Con Bogotá bajo un diluvio durante el rodaje, recrearon todo un escenario tropical bajo techo, con arena de playa, luces de estudio y pura fantasía veraniega.



“Queríamos que los efectos visuales fueran cálidos, ligeros y despreocupados”, relató Felipe. “No podíamos ir a la playa, así que trajimos la playa a nosotros”.



