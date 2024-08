¡Atención, amantes de la música urbana! El escenario musical colombiano tiene una nueva estrella en ascenso: Luna Pernía. Con su primer sencillo, ‘Todos los días’, esta joven artista está lista para hacer olas en el mundo de la música, y su padre, el famoso actor Gregorio Pernía, no podría estar más orgulloso.

La revelación no fue una sorpresa total para quienes siguen la vida de la familia Pernía , ya que Gregorio había guardado este secreto musical por más de un año. El actor se mostró emocionado al ver a su única hija dar este gran salto hacia la industria musical, y su mensaje en las redes reflejó el orgullo y el amor que siente por Luna. “Familia, estoy muy emocionada porque hoy ya está en todas las plataformas mi primera canción , les dejo el link en mi perfil y quiero agradecerles a ustedes siempre por el apoyo que me han brindado siempre; con mis papás quisimos explorar esta faceta musical y aquí está el resultado”, escribió Luna en su post, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y familiares.

La noticia del debut musical de Luna Pernía llegó como una explosión de energía positiva. Gregorio Pernía , conocido por su presencia en la pantalla y su participación en programas como MasterChef Celebrity y La casa de los famosos , no pudo contener su entusiasmo y lo compartió con el mundo a través de sus redes sociales. En un emotivo post en Instagram, Pernía no solo presentó el sencillo de su hija, sino que también la elogió con una comparación muy especial: “¡ Le sigue los pasos a Karol G !”, exclamó.

Letra de Todos Los Días de Luna del Mar Pernía

Tú fuiste lo primero que mis ojos vieron al llegar,

Esto no es pasajero, de pensarte no puedo parar.

Tienes ese no sé qué,

Me das tres vueltas, no sé,

En tu mirada me puedo perder.

Yo solo quiero verte todos los días,

Me sonríes y le das sentido a mi vida.

Tú sabes que por ti yo todo lo haría,

No paro de pensarte todos los días.

No paro de pensar, no paro de pensarte todos los días,

Me tienes en el cel escribiendote todo el tiempo.

Mis amigas diciendo que tú no eres para mí,

Estar contigo se volvió mi pasatiempo.

Y por más que lo intento, no te puedo sacar de aquí,

Me pone nerviosa tu mirada peligrosa.

Mi abuela me advirtió, pero sentirlo es otra cosa.

Esa tentación que me roba las horas,

Baby, no te hagas,no, ya me di cuenta que me estás mirando y yo, ¿te lo digo?

Dímelo

Yo solo quiero verte todos los días,

Me sonríes y le das sentido a mi vida.

Me pregunto, ¿tú qué harías, qué pasaría?,

Si te robo un beso y luego más que eso?

Yo solo quiero verte todos los días,

Me sonríes y le das sentido a mi vida.

Tú sabes que por ti yo todo lo haría,

No paro de pensar, no paro de pensarte todos los días.

Besar tu boca, morder tus labios,

Tú me provocas hacer estragos.

Ven pa quitarme la duda

Ven pa que pruebes a qué sabe la locura

Yo solo quiero verte todos los días,

Me sonries y le das sentido a mi vida

Tú sabes que por ti yo todo lo haría,

No paro de pensar, no paro de pensarte todos los días.