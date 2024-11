Sebastián Yatra lo hace de nuevo. El cantautor colombiano, ganador de un Latin GRAMMY, nos sorprende esta vez con una colaboración explosiva junto a la estrella española Bad Gyal. Su nuevo sencillo, ‘2AM’, no solo promete prender las pistas de baile, sino también tocar las fibras del corazón con una mezcla impecable de reggaetón nocturno y nostalgia.

Sebastián Yatra y Bad Gyal : Letra de 2AM



Son las dos de la mañana y no sé dónde estás bebé dejemos tanto drama, no quiero a nadie

más y aunque ya había borrao tu celular, ahora que empecé a tomar quiero verte, te quiero

llamar, te quiero llamar

Son las dos de la mañana y no sé dónde estás bebé dejemos tanto drama, no quiero a nadie

más y aunque ya había borrao tu celular, ahora que empecé a tomar quiero verte, te quiero

llamar, te quiero llamar

Aló bebé, ¿cómo te va?, tu recuerdo no se va dime si es solo para hablar o si te paso a buscar

para tirar los asientos pa´ atrás para que empañemos las ventanas para que me digas que te

quedas y que mi número no lo olvidás para tirar los asientos pa´ atrás para que empañemos

las ventanas para que me digas que te quedas y que mi número no lo olvidás

Son las dos de la mañana y no sé dónde estás bebé dejemos tanto drama, no quiero a nadie

más y aunque ya había borrao tu celular, ahora que empecé a tomar quiero verte, te quiero

llamar, te quiero llamar

Se acabó el tequila bajo los efectos te quiero llamar pa´ ponerme encima recordarte que como

yo no lo hace ninguna Buscaste una nena buena y tú te aburriste ya aunque su familia no me

quiera, le gusta su bandida

Bebe olvida lo que piensen complicidad, te lo hago bien las básicas no te entienden conmigo

das el 100%

Son las dos de la mañana y no sé dónde estás bebé dejemos tanto drama, no quiero a nadie

más y aunque ya había borrao tu celular, ahora que empecé a tomar quiero verte, te quiero

llamar, te quiero llamar

Y esas malditas ganas de verte uoh, oh se me quitan solo con besarte uoh, oh ¿Cuánto tiempo

tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo tiene que doler? para que me vuelvas a llamar pa´ que seas

mía completa

Son las dos de la mañana y no sé dónde estás bebé dejemos tanto drama, no quiero a nadie

más y aunque ya había borrao tu celular, ahora que empecé a tomar quiero verte, te quiero

llamar, te quiero llamar