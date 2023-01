Rosalía anunció el lanzamiento de 'LLYLM' y lo puso en prerreserva para sus seguidores

Esta será la primera canción en inglés de la cantante española Rosalía en solitario.

Dentro de la actual estrategia de anunciar con cuentagotas e ir dando pinceladas de futuros lanzamientos para generar expectación en redes sociales, Rosalía subió un vídeo a Tik-Tok cantando un fragmento de canción mientras pasea en barca junto a su novio, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, en Japón, donde han pasado la Navidad.

Posteriormente borró este vídeo y días más tarde subió otro de menos de un minuto en el que se la ve cantando sola este animado tema pop con deje aflamencado: "I don't need honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Cover me in a dream. I'll be yours, our fantasy / Who need the honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Maybe the happy end becomes real enough for me".

Si finalmente toda la canción es en inglés, será la primera que lanza en este idioma en solitario, aunque fue coautora y cointérprete de "Barefoot In The Park", un tema de 2019 en el que cantaba con el músico británico James Blake, y de "Blinding Lights" con el canadiense The Weeknd en 2020. También ha publicado versiones de canciones como "I See a Darkness", que cantó el estadounidense Johny Cash.

Rosalía da este paso musical tras cerrar un año de éxito con "Motomami", premio al mejor álbum de los Latin Grammys, que concitó unanimidad de la crítica periodística desde The New York Times a Rolling Stone, pasando por Pitchfork, The Guardian o NME, pues todos coincidieron en que este trabajo fue uno de los mejores del año.