The Rolling Stones presentan su álbum ‘Hackney Diamonds’, después de 18 años

El álbum de Los Rolling Stones tiene 12 canciones.

Mick, Keith y Ronnie han compartido la emocionante noticia en un acto especial de presentación a los medios en el histórico Hackney Empire, epicentro del arte pionero en el este de Londres desde hace casi 125 años. La presentación fue conducida por la estrella de la televisión estadounidense Jimmy Fallon y retransmitida a todo el mundo a través de YouTube.

El álbum tiene 12 canciones, del que se desvelará la lista completa de temas a su debido tiempo, se grabó en varios lugares del mundo, como los Henson Recording Studios, de Los Ángeles; Metropolis Studios, de Londres; Sanctuary Studios, de Nassau, Bahamas; Electric Lady Studios, de Nueva York; y The Hit Factory/Germano Studios, también en Nueva York.

El álbum es su primer trabajo de estudio con material nuevo desde A Bigger Bang, de 2005, que salió a la venta el 6 de septiembre de hace 18 años. Desde entonces, los Stones han seguido pulverizando récords de taquilla por diversión en una serie de giras mundiales con todas las entradas vendidas y publicaron en 2016 "Blue & Lonesome", ganador de un premio Grammy, que incluía sus brillantes versiones de muchos de los temas de blues que ayudaron a dar forma a su sonido, y encabezó las listas de álbumes de todo el mundo. El año pasado, entusiasmaron a un público europeo de casi un cuarto de millón de personas en la gira aniversario Sixty.



Hackney Diamonds supone la primera colaboración de The Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood) con el productor y músico neoyorquino Andrew Watt, nombrado Productor del Año en los premios GRAMMY® 2021 y que ha trabajado con Post Malone, Iggy Pop y Elton John.

El estimulante 'Angry' viene acompañado de un vídeo musical dirigido por Francois Rousselet, cuyos créditos incluyen trabajos con Nike, Diesel, Pharrell Williams y en 'Ride 'Em On Down', de Blue & Lonesome, de los Stones. El nuevo clip promocional está protagonizado por la actriz nominada al Emmy Sydney Sweeney (The White Lotus, Euphoria, The Handmaid's Tale). Ver el vídeo musical de Angry.