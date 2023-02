RBD relanzó 'Siempre he estado aquí' y los fans ya la están ensayando para su concierto

'Siempre he estado aquí' fue abreviada por 'S.H.E.A' para su relanzamiento.

Hace varios días RBD anunció que el 23 febrero tendría una gran noticia para sus seguidores y aunque no revelaron más detalles, su fanaticada presumió sería el lanzamiento de una nueva canción.

Tal y como muchos lo pensaron en efecto fue una canción, sin embargo, está no es nueva, pues se trata de 'Siempre he estado aquí', una melodía que fue lanzada por la banda en el año 2020 para su concierto virtual, solo que en esta ocasión le agregaron la voz de Dulce María y le pusieron de nombre S.H.E.A, todo para dar inicio a la gira 'Soy Rebelde World Tour'.

Pese a que la agrupación cuenta con cientos de fans en todo el mundo, pero en especial en Colombia, las boletas para el concierto en Medellín no dieron a basto y muchos seguidores se quedaron sin la posibilidad de ver de nuevo a RBD, no obstante, algunos conservan la esperanza de que los organizadores del evento habrán nuevas fechas en el país. ¿Será?

Letra de S.H.E.A nueva canción de RBD

"Desde febrero he vuelto a escribirte canciones Desde hace tanto quiero darte explicaciones Con un lo siento quiero devolver el tiempo Para volver y que en un beso me perdones Lo bonito de la vida es que no olvidas, no Nunca olvidarás el primer amor Pero aunque se pase el tiempo vuelve el viento, que Te hizo contener la respiración.

Yo siempre he estado aquí Yo nunca te olvidé Porque un amor tan grande, no se va, no se fue Yo siempre he estado aquí Yo nunca me alejé Porque mi corazón siempre estará donde estés No tengo que volver si yo nunca me fui Yo siempre he estado aquí Yo-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Yo siempre he estado aquí Yo-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh.

Sálvame con este corazón Tan sólo enséñame un poco de tu amor Y sólo quédate en silencio que aún hay tanto por contar Y hay canciones que nos quedan por cantar Volver a sentir lo que me enamora Lo que no se olvida Aunque pasen las horas.

Yo siempre he estado aquí Yo nunca te olvidé Porque un amor tan grande, no se va, no se fue Yo siempre he estado aquí Yo nunca me alejé Porque mi corazón siempre estará donde estés No tengo que volver si yo nunca me fui Yo siempre he estado aquí (siempre he estado aquí, oh-oh) Yo-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Yo siempre he estado aquí Yo-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh"