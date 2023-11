Rauw Alejandro estrenó 'Diluvio': letra de la canción para perrear hasta el piso

Yeah, yeah, Rauw

Tres de la mañana me llama

Me dice que tiene ganas

De tener s$#0 y yo en el expreso

Ya de camino a su cama

En el cuarto cae un diluvio

Otra vez te vienes

Cada vez más yo te estudio

Y hasta que salga el sol

Me quedo pa’ darte lo tuyo

Los dos bien bellacos

Calentamos más que un julio

Castígala, dale lo que pide

Estamos en la zona que nada se prohíbe

Dale duro pa’ que nunca se olvide

Castígala Castígala



Me envía una foto por texto

Que me espera sin nada puesto

Ok, baby escucha el concepto

Tu virá, con las nalgas parás

Y las manos cruzá que parezca un arresto

Ese toto me hizo una hipnosis

Mis pensamientos de ti están compuestos

¿Cuándo repetimos la dosis?

Mami Ma’ esto es sin dejarnos ver

A ti ninguna te puede frontear

Porque nunca la dejas caer

Dime cuando nos vamos a encontrar

Como pista te quiero romper

Todavía no me voy a acostar

Voa’ esperar que me tires al cel

Vamo’ a tener se$$



En el cuarto cae un diluvio

Otra vez te vienes

Cada vez más yo te estudio

Y hasta que salga el sol

Me quedo pa’ darte lo tuyo

Los dos bien bellacos

Calentamos más que un julio

Mami, dile Castígala, dale lo que pide

Estamos en la zona que nada se prohíbe

Dale duro pa’ que nunca se olvide



Castígala Castígala Shorty, la nota explota

Yo no sé que pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte

A ver hasta donde llegaba



Shorty fue la nota O la noche, pero yo no me quitaba

Sorry, si yo nunca me envuelvo

Pero tu estas complicada

Por la madrugada me llama

Me dice que tiene ganas

De tener s$#0 y yo en el expreso

Ya de camino a su cama

En el cuarto cae un diluvio

Otra vez te vienes

Cada vez más yo te estudio

Y hasta que salga el sol Me quedo pa’ darte lo tuyo

Los dos bien bellacos

Calentamos más que un julio



Ra’ Rauw Rauw Alejandro Ey, Cautiverio

Dímelo Keno Dímelo Ninow, ey Castígala, dale lo que

Castígala, dale Castígala, dale lo que Castígala Fokin Sensei