La música sigue sorprendiendo al mundo con colaboraciones que desafían las fronteras de los géneros. En esta ocasión, Alejandro Sanz y Grupo Frontera han unido sus voces en "Hoy no me siento bien", una canción que ha logrado una impresionante acogida en solo unos días, superando el millón de reproducciones y colocándose entre las principales tendencias en YouTube. La fusión de pop español con música regional mexicana crea una pieza única que no solo capta la atención por su sonido, sino también por su emotiva letra, que expresa la tristeza de una relación fallida.

Letra Completa de Hoy no me siento bien

Si me ves llorando, no es que no sea feliz

Tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí

Yo ya sufrí por alguien

Que solo decía mentiras, nomás

Me decía: Buenos días

Y tenía que salir pa' ver si era verdad

Yo ya superé esto

No estoy llorando por eso

Tú ya no me haces falta

Y mañana se me pasa

Pero hoy no me siento bien

No quiero ni hablar con la gente

Sentirse mal también está bien

Porque no hay mal que dure pa' siempre, y menos tú

Hoy no me siento bien

No quiero ni hablar con la gente

Sentirse mal también está bien

Porque no hay mal que dure pa' siempre, y menos tú

Que nunca me diste na' de na', de na', de nada

¿Cómo te voy a extrañar? Si nunca diste na'

Ese cien que tú me dabas parecía más un veinte

Yo creo que tú le dabas más amor a la gente

Que no te quería como te quería

Lo echabas en cara y luego te reías

Ay, como yo no hay

Busca por ahí

Ya perdí mi tiempo buscando, niña, donde no hay

Como yo no hay

Busca por ahí

Y si me ven mal, no es que no sea feliz

Pero hoy no me siento bien

No quiero ni hablar con la gente

Sentirse mal también está bien

Porque no hay mal que dure pa' siempre, y menos tú

Hoy no me siento bien

No quiero ni hablar con la gente

Sentirse mal también está bien

Porque no hay mal que dure pa' siempre, y menos tú

Que nunca me diste na' de na', de na', de nada

¿Cómo te voy a extrañar? Si nunca diste na'

Si me ves llorando, no es que no sea feliz

Tampoco es por amor, a veces uno llora porque sí.