El cantautor colombiano Pumba Dos Santos une su talento con la reconocida agrupación Alkilados para lanzar su nuevo sencillo "Kintsugi", una propuesta que fusiona sonidos tropicales con una mirada introspectiva sobre las rupturas amorosas y la transformación personal tras el desamor.

El nombre del sencillo está inspirado en el kintsugi, una antigua técnica japonesa que consiste en reparar cerámicas rotas con oro, resaltando las grietas en lugar de ocultarlas. En esta canción, la metáfora se traslada a las relaciones sentimentales, destacando que no todas las historias de amor deben repararse.

"Aunque las cicatrices son parte de nuestra historia, no siempre necesitan ser reparadas; a veces lo mejor es dejar ir lo que ya no funciona", explica Pumba Dos Santos, reflejando el mensaje central de la canción.

Bajo la producción de Jony Lams, la canción logra una combinación equilibrada entre los ritmos tropicales característicos de Alkilados y una letra cargada de emociones. La interpretación vocal de Pumba Dos Santos y la banda pereirana aporta una energía especial, transmitiendo tanto nostalgia como liberación.

Letra de "Kintsugi"



Dicen que las palabras

Se las lleva el viento

Pero las tuyas se han quedado marcadas

Las heridas sanan con el tiempo

Pero las cicatrices

No se borran

Borran

Borran

Ya nada es como antes

Si el amor se quebró

De que sirve pegarlo por partes

Pa que quieres volver

Si tú fuiste la del punto aparte

Alguien que te quiera como yo

No lo encuentras ni en Marte

Ya no es como antes

Vo a pegar to a mis grietas con oro

No importa si olvidando demoro

Ya no es breve el espacio

En tu no estás

Ya salió de mi cuerpo tu enfermedad

Aunque hay días que me haces falta

Yo ya no quiero que se de

Tú siempre fuiste la más cuerda

Pero este loco se me fue

Tú me doliste tanto

Yo tenía mi mente en el altar la dejaste esperando

Hay cuando llegó tu desencanto

Pero yo ya porfin entendí

Lo que estaba pasando

Había un tercero en el cuarto

Ya nada es como antes

Si el amor se quebró

De que sirve pegarlo por partes

Pa que quieres volver

Si tú fuiste la del punto aparte

Alguien que te quiera como yo

No lo encuentras ni en Marte

Ya no es como antes

Dicen que las palabras

Se las lleva el viento

Pero las tuyas se han quedado marcadas

Las heridas sanan con el tiempo

Pero las cicatrices

No se borran

Borran

Borran

Ya nada es como antes

Si el amor se quebró

De que sirve pegarlo por partes

Pa que quieres volver

Si tú fuiste la del punto aparte

Alguien que te quiera como yo

No lo encuentras ni en Marte

Ya no es como antes

Pumba dos santos

Alkilados

And that’s what you want baby

Jhonny

Jhonny lams

Black vird music

Dímelo Mat

Alkilados