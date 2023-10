La decisión de transformar Primavera Sound en 'Road to Primavera' sorprende a los fanáticos, pero las leyendas siguen en el juego.

Inicialmente, el festival iba a ser un evento masivo con una impresionante alineación de 29 artistas, incluyendo a renombradas bandas como The Cure, Pet Shop Boys, The Hives, Bad Religion, Bad Gyal, Fruko y Sus Tesos, Lido Pimienta, entre otros. Sin embargo, los organizadores han tomado la decisión de ajustar el formato del festival, pasando a un formato más reducido.

A pesar de esta transformación, hay una noticia positiva para los fans de la música. Las icónicas bandas británicas, Pet Shop Boys y The Cure, aún encabezarán el cartel del evento "Road to Primavera". El sábado 9 de diciembre, los asistentes podrán disfrutar de la música de Pet Shop Boys, quienes traerán su aclamada gira "Dreamworld - The Greatest Hits Live", repasando todos sus grandes éxitos. El domingo 10 de diciembre, The Cure ofrecerá un espectáculo completo de 2 horas y media, recorriendo toda su dilatada trayectoria.