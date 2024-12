Como un obsequio de Reyes, Bad Bunny, la estrella de la música urbana, ha anunciado el lanzamiento de su octavo álbum, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', el próximo 5 de enero.

Bad Bunny, ganador de tres Grammy anglosajones y nueve Latin Grammys, publicó en sus redes sociales la palabra "bomba" 17 veces para anunciar este lanzamiento, haciendo referencia al número de canciones que forman parte del disco.

Asimismo, el artista de 30 años divulgó un enlace en su historia de Instagram que lleva a una cuenta regresiva de 10 días para la publicación de este nuevo disco que será el 5 de enero, coincidiendo con la celebración de los Reyes Magos.

Sus últimos sencillos, 'EL ClúB' y 'PiToRRO DE COCO' forman parte de este último álbum. El reguetonero publicó en su cuenta de YouTube el sencillo promocional ‘Pitorro de coco’, llamado así por el ron puertorriqueño, también conocido como ‘moonshine ron’.

[Verso 1]

Otra Navidad en la que te pedí

Otra Navidad que no estás aquí

Feliz Año Nuevo, pero no tan feliz

Te dieron un beso a las 12 y no fui yo quien te lo di

Hace un año que yo estuve ahí, hace un año que yo estuve ahí

Hace un año tu primer abrazo fue solo pa' mí

Me tenías en las nube' y como un rayo caí

Caí, caí, y ahora



[Coro]

Ni una llamada, ni un solo mensaje

Los brother me la montan, dicen que estoy en un viaje

Son las 12:04 y ya estoy bien loco

Llorando y bebiеndo pitorro de coco

Que me trajo abuеlo pa' que vacilara

No pa' que por un cuero a las 12 llorara



[Post-Coro]

Rumba

Ey, ey



[Verso 2]

Te pedí pa' los Reye' y pa' Santa Claus

Los Reyes picharon y Santa nunca llegó

Si tú no está' aquí, fue que así quiso Dio'

Siempre supe que era' mala, no te crea' que soy ciego

Yo cerraba los ojo' y te besaba de nuevo

Con el doble seis y doble cinco me trancaste el juego

Tú y yo somo' iguale', nos veremo' luego

Uh, uh, uh, ojalá no conozca otra como tú

Uh, uh, uh, tú ere' mala, te fuiste como la luz

Comoquiera me vino tu cara a las 12 cuando el año se acabó

Uh, uh, uh, y me dolió



[Coro]

Que ni una llamada, ni un solo mensaje

Los brother me la montan, dicen que estoy en un viaje

Son las 12:04 y ya estoy bien loco

Llorando y bebiendo pitorro de coco

Que me trajo abuelo pa' que vacilara

No pa' que por un cuero a las 12 llorara