La música popular latinoamericana sigue derribando fronteras, y esta vez lo hace de la mano de dos referentes: Pipe Bueno, uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana, y Adriel Favela, reconocido cantautor mexicano del regional contemporáneo. Juntos presentan 'Déjame Entrar', una versión poderosa y emotiva del éxito original de Carlos Vives, interpretada junto al icónico Mariachi Sol de México de José Hernández.

Este sencillo forma parte del ambicioso proyecto discográfico 'Vives con Mariachi', un homenaje musical que recorre la obra del samario desde una perspectiva profundamente mexicana. La producción, a cargo de Abelardo Rivera y José Luis Cornej, resalta la versatilidad de los artistas invitados y rinde tributo a uno de los compositores más influyentes del pop latino.

En esta nueva versión de 'Déjame Entrar', la fuerza vocal de Pipe Bueno y el estilo fresco de Adriel Favela se funden con los arreglos magistrales del Mariachi Sol de México, logrando un equilibrio perfecto entre nostalgia, modernidad y respeto. La canción, compuesta por Carlos Vives, Andrés Castro y Martín Madera, mantiene su esencia romántica pero se transforma con un arreglo instrumental que eleva su carga emocional, aportando nuevos matices a cada nota.

La grabación se realizó entre California y México, contando con músicos de altísimo nivel: violines, trompetas, arpa, vihuela y guitarrón, que dan vida a un paisaje sonoro auténtico y envolvente. José Hernández, figura clave del mariachi moderno, imprimió su sello personal en la dirección musical, garantizando una producción de excelencia.

Pipe Bueno, quien ha sabido tender puentes entre la música popular colombiana y los sonidos tradicionales de México, reafirma con este proyecto su lugar como un embajador del folclore regional en evolución. Tras éxitos en Colombia y múltiples colaboraciones que han traspasado fronteras, su participación en Vives con Mariachi es también una declaración de amor por la música latinoamericana en su forma más pura.

Por su parte, Adriel Favela continúa su búsqueda artística de reinvención dentro del regional mexicano, consolidándose como un artista que no teme asumir riesgos. Conocido por su capacidad de mezclar tradición y modernidad, su participación en este tributo resalta su compromiso con una identidad sonora sólida y auténtica.

Esta no es la primera entrega del álbum. En abril, Pipe lanzó 'Bailar Contigo' junto a Majo Aguilar, otra joya del repertorio de Vives que fue reinterpretada con aires de mariachi. Cada nuevo lanzamiento del proyecto revela una producción cuidada al detalle, donde la reinterpretación no se hace desde la nostalgia pasiva, sino desde una admiración activa y renovada por la obra del artista colombiano.

'Déjame Entrar' no solo conecta emocionalmente con quienes crecieron escuchando a Carlos Vives, sino que también se abre a nuevas generaciones que descubren su legado desde otros ritmos. Este nuevo enfoque permite que las canciones icónicas de Vives vivan una segunda vida, cruzando estilos, idiomas musicales y culturas.

Así, con Déjame Entrar, Pipe Bueno y Adriel Favela nos invitan a cruzar la puerta de la música con el corazón abierto, a dejarnos conmover por la potencia del mariachi y a reencontrarnos con una de las voces más queridas del continente, ahora desde una óptica distinta pero igual de apasionada.

El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y marca un hito más en la consolidación de la música regional como lenguaje universal en América Latina.