Paul McCartney se presentará en Bogotá: más de uno cuenta los días para verlo

Prográmese y no se pierda este concierto del exintegrante de The Beatles.

Aunque no se conoce la fecha exacta, la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, Catalina Valencia, confirmó que el artista británico Paul McCartney, se presentará de nuevo en Bogotá a finales de este año.

La funcionaria señaló que el Distrito se encuentra coordinando el día en el que se presentará el exintegrante de la famosa agrupación Los Beatles, en el marco de una serie de eventos que están previstos en al ciudad durante este año.

Valencia dijo que esta es una gran noticia para Bogotá, mientras agregó que para el mismo mes también se tiene prevista la presentación de un gran número de artistas como Carlos Vives.

La funcionaria señaló que el Distrito se encuentra coordinando la fecha exacta de la nueva presentación del artista. La Mega conoció que el concierto será durante el segundo semestre de este año.

"Vamos a tener varios artistas más, yo voy a decir dos más que ya están confirmados. En diciembre vamos a tener un gran concierto de Carlos Vives y vamos a tener a Paul McCartney en Bogotá, que eso es una joya de la corona", dijo la secretaria.

Cabe mencionar que el 19 de abril del 2012 y después de muchos intentos fallidos, el exintegrante de los Beatles se presentó por primera vez en Colombia, en el estadio El Campín de Bogotá.

Expertos en el ámbito musical calificaron la presentación de Paul McCarteny en Bogotá como histórica, ya que abrió las puertas para decenas de artistas internacionales que también decidieron visitar el país.

En esa ocasión, más de 30.000 fanáticos del artista se dieron cita para cantar varios de los temas emblemáticos de los Beatles como "Let It Be", entre otros.