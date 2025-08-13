La producción musical que compila seis temas con la esencia popular y el sentimiento que la caracteriza, es una carta abierta que inicia con su sencillo "A ella" y presenta la primera composición de su autoría titulada "Me imagino".

La estrella de la música Regional Colombiana Paola Jara presenta con fuerza y sin tapujos, el lanzamiento de su nuevo EP titulado "Sin Rodeos", una producción poderosa compuesta por seis temas que abordan de forma directa el amor, el dolor y la traición, con la intensidad emocional que la caracteriza.

"A ella", el primer corte promocional del EP, autoría de Adriana Bottina, es una canción cruda de desamor y traición que revela la amarga confesión de un amor compartido con otra mujer. El video oficial, cargado de simbolismo visual y emoción contenida, refleja a una mujer vulnerable, enfrentando la tristeza y la desilusión que provoca saberse desplazada en el corazón de quien ama, pero desde la posición de amor propio enfrentando la realidad. Su interpretación, desgarradora y honesta, conecta con una audiencia que ha sentido en carne propia el abandono y que se identifica con cada acorde de esta narrativa musical.