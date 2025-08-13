En este artículo:
Paola Jara lanza "Sin Rodeos"
Un EP honesto, doloroso y sin filtros que pone voz al desamor.Por:
La producción musical que compila seis temas con la esencia popular y el sentimiento que la caracteriza, es una carta abierta que inicia con su sencillo "A ella" y presenta la primera composición de su autoría titulada "Me imagino".
La estrella de la música Regional Colombiana Paola Jara presenta con fuerza y sin tapujos, el lanzamiento de su nuevo EP titulado "Sin Rodeos", una producción poderosa compuesta por seis temas que abordan de forma directa el amor, el dolor y la traición, con la intensidad emocional que la caracteriza.
"A ella", el primer corte promocional del EP, autoría de Adriana Bottina, es una canción cruda de desamor y traición que revela la amarga confesión de un amor compartido con otra mujer. El video oficial, cargado de simbolismo visual y emoción contenida, refleja a una mujer vulnerable, enfrentando la tristeza y la desilusión que provoca saberse desplazada en el corazón de quien ama, pero desde la posición de amor propio enfrentando la realidad. Su interpretación, desgarradora y honesta, conecta con una audiencia que ha sentido en carne propia el abandono y que se identifica con cada acorde de esta narrativa musical.
“Sin Rodeos” —que compila tres temas inéditos y tres nuevas versiones de canciones del gusto musical de Paola— marca un antes y un después en su carrera, en esta producción, por primera vez se podrá escuchar un track de su autoría:
"Dentro de este EP "Sin Rodeos" estoy muy feliz de compartirles una canción muy especial para mí, es mi primera composición completa; de mi autoría, con la melodía y letra. Me siento muy orgullosa de haber vencido mis penas y mis miedos para presentarles "Me Imagino". Paola Jara.
Además de "A ella" y "Me imagino", el EP compilalos temas "Vas a ver lo que se siente", "De lo que nos perdimos", "El azar"y "Te voy a hacer honesta", cada uno con su propia narrativa emocional, construyendo un viaje musical donde la sinceridad es el hilo conductor entre sonoridades de música banda y regional, que crea un ambiente para cada historia.
En esta nueva entrega, Paola Jara ratifica la evolución artística que la posiciona como una de las voces de la música Regional Colombiana más escuchadas y queridas, lo que le ha permitido conquistar nuevos territorios y públicos en América Latina, Estados Unidos y Europa, destacándose como un referente del género a nivel internacional.
"Sin Rodeos", reafirma que, en el amor, como en la música, decir la verdad duele, pero también libera. El EP ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete ser la compañía para aquellos que aman sin miedo y sufren en silencio.