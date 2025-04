Los Premios Nuestra Tierra son un reconocimiento anual a lo mejor de la música colombiana, entregado desde 2007 en Bogotá. Su propósito es impulsar a los artistas colombianos, tanto a nivel nacional como internacional, y fortalecer la industria musical del país.

En esta edición, Ovy On The Drums recibió el premio a Mejor Productor del Año. Daniel Echavarría Oviedo, nacido en Medellín el 9 de enero de 1991 y conocido profesionalmente como Ovy On The Drums, se ha consolidado como productor discográfico, compositor y artista en la escena de la música latina.

En un inicio, contempló una carrera en el fútbol profesional, pero una lesión lo llevó a enfocarse en la música. Comenzó a producir alrededor de los 17 años, aprendiendo a usar FL Studio gracias a un amigo de su primo. Al principio, vendía sus beats por apenas cinco dólares.

Su oportunidad clave llegó mediante una conexión con el grupo de producción La Compañía, que lo presentó a Karol G. Comenzó a acompañarla como DJ en giras, lo que dio paso a una colaboración estrecha. Ovy On The Drums se convirtió en su productor principal, dando forma a su sonido desde los inicios.

Juntos, generaron éxitos como "Ahora Me Llama", "Tusa" (con Nicki Minaj), "Bichota", "Provenza", "Mamiii" (con Becky G) y "TQG" (con Shakira). Ha trabajado con una amplia gama de artistas del panorama latino, entre ellos Becky G, Myke Towers, Blessd, Anuel AA, Enrique Iglesias y Quevedo, entre otros.

Fue nombrado Director Artístico de la campaña 'The Beer with Latin Vibe' de Desperados, reflejando su impacto más allá de la producción. Actualmente trabaja en mixtapes y álbumes propios, con colaboraciones de artistas de diversos países latinoamericanos.