Nicky Jam, Maluma y The Chainsmokers lanzan 'Celular': una divertida canción para bailar

En 'Celular' Nicky Jam y Maluma compiten por el amor de una mujer ¿Quién es el ganador?

Los famosos reguetoneros Nicky Jam y Maluma se unen a los reconocidos DJs y productores neoyorquinos, The Chainsmokers, en una colaboración musical que promete romper los esquemas del reguetón. 'Celular' es el resultado de una explosiva fusión entre estos artistas, melodía Latin-urban que combina los talentos y estilos de este particular trío.



'Celular' es una canción que fusiona ritmos latinos y urbanos, pero adicionalmente tiene un toque especial al incluir sonidos de la música regional mexicana, lo cual añade una dosis de autenticidad y frescura al tema.



Cabe resaltar, que el video musical de 'Celular' es una verdadera obra de arte, pues está inspirado en el formato de reality show 'The Bachelor'. El clip sumerge a Nicky Jam, Maluma y The Chainsmokers en una apasionante historia de búsqueda del amor, en donde los artistas se convierten en concursantes de este singular concurso, rodeados de personajes fascinantes que añaden comedia y picardía a la trama.