El rap y la música urbana se convierten en el lienzo perfecto para hablar de emociones complejas. Esta vez, Nanpa Básico y Maisak unen sus talentos en "Diálogos de Paz", una canción que explora el conflicto, el arrepentimiento y el deseo de reconciliación en una relación amorosa. Con una fusión de sonidos envolventes y una letra introspectiva, los artistas presentan un sencillo que refleja la dificultad de las segundas oportunidades y la lucha por mantener viva una historia de amor.

Letra de 'Dialogos de paz'



(MAISAK)

Ya sé, que me pusiste un apodo en tu celular

como guerrillero

porque siempre digo que voy a cambiar pero no cambio

ni que fuera un semáforo de la ciudad,

yo soy así y así seré.

(NANPA)

Y no te niego que me dolería

verte con otro me destrozaría

pa que volviéramos ¿Cómo sería?

no quiero una despedida



(MAISAK)

Y estamos en diálogos de Paz

intentando volver a lo que éramos antes, antes (bis)

(NANPA)

Como tú lo haces, nadie me lo hace

baja la guardia, hagamos las paces

nunca quisiera que nada malo te pase

yo mataría a cualquiera, que contigo se pase

pero tú y yo no peleemos más

cuando cierro los ojos por la noche estas

por eso intento con otras pero no se da

aunque toque otros cuerpos, tu olor no se va



Mi amor ya no discutas, tú tienes razón

yo sé que fui un hijo de puta

hagamos el amor, olvidemos las disputas

la ocasión lo amerita, relájate y disfruta

(MAISAK)

Saca la bandera roja, esa que sacas cada que te enojas

pa que nos casemos, te traje papel y hoja

mándame la ubi de donde te alojas bebe



Una bengala al cielo, traje unos vinitos para romper el hielo

me tienes de rehén soy tu prisionero

tu decisión de alejarme baby apelo, a pelo te gusta

cuando pongo el cacique de la junta

tú eres mi reina negra no seas injusta

te dejé un mensaje con esa que te juntas

si te preguntan



(NANPA & MAISAK)

Y estamos en diálogos de Paz

intentando volver a lo que éramos antes, antes (bis)



el dealer

Mi Amor, mi reina, mi bebe.