La banda colombiana Morat sigue dejando huella en la música con su estilo inconfundible. En esta ocasión, el grupo sorprende con "Cuarto de Hotel", un tema cargado de nostalgia que será parte de la banda sonora de la película "El Secreto del Orfebre", una adaptación cinematográfica basada en la novela homónima.

En este contexto, la canción de Morat no solo complementa la historia, sino que también refuerza la conexión emocional de los personajes, convirtiéndose en el hilo musical perfecto para las escenas más intensas del filme .

Letra de "Cuarto de Hotel" de Morat

¿Quién te metió bajo mi almohada?

¿Quién te guardó bajo mi piel?

Tú llegas siempre de la nada

si estoy solo en un hotel.

Hoy ya no sé mucho de ti,

pero yo espero que estés bien,

y que si no es mucho pedir

pienses en mí de cuando en vez.

Dos niños jugando a amar,

dejamos todo a la mitad,

pues no había nada que perder.

Quedó en el aire vernos otra vez.

Solo soy alguien que solías conocer,

soy una cara más en un álbum de fotos,

soy un beso atrapado en un casi nosotros,

un extraño extrañándote.

Ya lo intenté más de una vez,

dejarte atrás no me hace bien,

porque me dan ganas de llamar

al menos una vez al mes.

Yo quiero olvidarte

y no molestarte,

pero te quiero llamar

y no entiendo por qué.

Quedó en el aire vernos otra vez.

Solo soy alguien que solías conocer,

soy una cara más en un álbum de fotos,

soy un beso atrapado en un casi nosotros,

un extraño que no entiende que…

¿Quién te metió bajo mi almohada?

¿Quién te guardó bajo mi piel?

Tú llegas siempre de la nada.

Maldito cuarto de hotel.