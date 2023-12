Morat lanza 'Tarde': El último paso hacia un nuevo horizonte musical

¿Morat hará música más seguido?

"Antes de que amanezca" es un EP de transición que se sitúa como el puente entre su exitoso cuarto álbum y su próximo trabajo discográfico en proceso. Según Juan Pablo Isaza, guitarrista de la banda, este lanzamiento responde a la dinámica actual de la industria musical, donde se exige una constante producción de música para mantenerse activos.

El EP, compuesto por seis canciones que representan diferentes sueños, es descrito por los integrantes como un paseo surrealista por la noche, donde cada canción es un sueño único. Este enfoque les ha permitido experimentar con una amplia gama de sonidos, desde el rock hasta la balada en inglés, explorando ritmos bailables y acústicos latinoamericanos, desafiando así las fronteras de su estilo musical previo.

Con títulos como 'Feo', 'Nunca volvieron', 'Someone I used to know', 'Demasiado lejos', 'Sobreviviste' y 'Tarde', Morat demuestra su versatilidad y madurez artística tras más de una década en la escena musical. Los miembros de la banda expresan su agradecimiento por el apoyo de sus seguidores y se muestran entusiasmados por el próximo año, que promete ser un hito en su carrera con una gira planeada por Estados Unidos y un esperado macroconcierto en el estadio Metropolitano de Madrid.

Con cada nueva canción, Morat sigue desafiando las expectativas, abrazando la evolución y prometiendo sorpresas musicales a sus seguidores. "Tarde" no solo es una canción más en su repertorio, sino un indicio emocionante de lo que está por venir en este viaje musical sin fin.