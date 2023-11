Morat confirmó fecha para el concierto en Medellín

Las entradas para este histórico concierto estarán disponibles en preventa el 8 de noviembre de este año y en venta general el 10 de noviembre de 2023, en tuboleta.com.

Hay que destacar que, Morat también está celebrando el éxito de su más reciente sencillo, "FEO," que fue lanzado el pasado 5 de septiembre y ha encabezado las listas de las principales plataformas musicales.

La banda también se le midió al inglés y presentó su nueva canción 'Someone I Used To Know' y la canción “Nunca volvieron”. Este avance, que ha sido calificado como su "nueva era musical", es solo una muestra más del talento inigualable de la banda, que continúa cosechando éxitos y sorprendiendo a sus seguidores.