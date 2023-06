Mora: el artista que hizo parte de la banda sonora de 'Spiderman' con 'Ansiedades'

'Ansiedades' de Mora es el único tema completamente en español dentro de 'Spiderman'.

Luego de participar en algunos de los festivales musicales más relevantes de América Latina y conquistar algunas de las principales ciudades del continente Americano con el 'PARAÍSO TOUR 2023', el cantautor multi-platino Mora busca llegar a nuevas audiencias formando parte del soundtrack de una de las películas más esperadas del año de Sony Pictures, Sony Pictures Animation y Marvel; 'Spider-man: Across the Spider-verse', con el tema 'Ansiedades'.



Compuesta por Mora, 'Ansiedades' es fiel a la tradición de sonidos y ritmos innovadores del artista, en donde narra los altos y bajos en una relación. Este tema es el único completamente en español dentro de la banda sonora y rinde homenaje a la herencia puertorriqueña de su protagonista Miles Morales en el siguiente capítulo de la saga ganadora del Oscar Spider-Verse, 'Spider-Man: Across the spider-verse'.