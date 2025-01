El cantante colombiano Mike Bahía ha demostrado una vez más su capacidad para innovar con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Amor a Mitad”. Esta canción salsera ha sido un éxito rotundo, ganándose el reconocimiento tanto de sus seguidores de siempre como de nuevas audiencias. Desde su estreno, la canción ha ido escalando rápidamente en las plataformas de streaming y ha logrado posicionarse como uno de los éxitos más importantes dentro de la música latina.

Letra de “Amor a Mitad” de Mike Bahía

Siguen pasando los capítulos

Y nada que ponemos título

Ni que se anuncia nueva temporada

Si no va a ser de dos el vínculo

Prefiero no hacer el ridículo

Tu tranquila que no pasa nada

Pero le pido que no me de alas si no

Solo le pido que no me de alas si no

Ahhh!!

Yo quiero todo de ti

Yo no quiero un amor a mitad

Algo que no me lo puedan quitar

Y me perdona si es mucho pedir

De poderla sentir le agradezco la oportunidad

Pero soy fan de la exclusividad

Puedo entender si no lo vez así

Pero le pido que no me de alas si no

Solo le pido que no me de alas si no

(Vientos)

Dice

Ma

Usted me encanta

No lo tome personal

Pero es que

A mi me gusta lo convencional

A la antiguita

En el amor soy egoísta

Y te quiero pa mi toda enterita

No quiero que sienta

Que la presiono

Yo solo quiero

Saber que somos

Ey

Perdona el ejemplo pero es que no quiero

Que nadie coma en el mismo plato donde cómo yo

Y si es mucho pedir

Pues También cómo amigo le puedo servir

No te compliques

Si esto te asusta

No quería decirte

Pero ya que me pregunta mami

Yo quiero todo de ti

Yo no quiero un amor a mitad

Algo que no me lo puedan quitar

Y me perdona si es mucho pedir

De poderla sentir le agradezco la oportunidad

Pero soy fan de la exclusividad

Puedo entender si no lo vez así

Pero le pido que no me de alas si no

Solo le pido que no me de alas si no