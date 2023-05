Maya presenta 'Amanecido' su primer single como cantante y un abrebocas a su nueva etapa profesional

Esta canción se escribió en un campamento donde se encontraba Maya junto a su equipo de trabajo, las ideas no se hicieron esperar y todo quedó plasmado allí. El video fue grabado en Nueva York bajo la dirección de Lexx y relata la historia de dos personas que no pueden ocultar su química, pasan toda la noche juntos y es la demostración de que de que con la persona que te gusta una noche no es suficiente.

Este es un nuevo inicio para Maya, quien desde hace varios meses viene trabajando incansablemente para mostrar el arte detrás de la creación de cada una de sus composiciones al convertirlas en sus propias canciones, en esta fase Maya esperar alcanzar a diferentes masas alrededor del mundo sorprendiendo con su talento.