'Mataron un inocente': la historia del clásico del reguetón que se volvió un meme

En la década de los 90, Puerto Rico estaba presenciando la consolidación del género que hoy en día, así muchos no quieran aceptarlo, se ha convertido en el más popular de América Latina y la mayor carta de presentación musical de la región en Norteamérica y Europa. Tan popular es que la Real Academia Española (RAE) terminó aceptando la palabra, adaptándola al español como "reguetón".

Fusionando los ritmos del reggeae, el dancehall y el hip hop, con pioneros como Vico C, el reggaeton se empezó a volver un fenómeno cultural en Puerto Rico desde principios de los 90, principalmente con el llamado estilo 'underground'. Y un álbum fue clave para disparar la carrera de los reguetoneros de la época: 'El cartel: Los Intocables'.

El artífice de ese proyecto fue un joven llamado Ramón Luis Ayala Rodríguez. Nacido el 17 de abril de 1977, Ayala Rodríguez empezó a hacer música desde muy joven, en 1989, y en 1995 lanzó su primer EP, llamado 'No Mercy'. Su consolidación como innovador del reguetón y productor se dio en 1997, con la publicación de 'El cartel: Los Intocables', popularmente conocido como 'El Cartel de Yankee'. No sobra recordarlo: Ayala Rodríguez no es otro que Daddy Yankee, quien precisamente cumple 45 años este lunes.

'El cartel' es un álbum que recopiló canciones de artistas como Gallego, Eddie Dee y del propio Daddy Yankee, entre otros. Y también incluyó el primer gran éxito del dúo Héctor & Tito, conformado por Héctor Luis Delgado Román y Efraín David Fines Nevares, mejor conocidos como Héctor el Father y Tito el Bambino.

Ese éxito es, justamente, la canción 'Mataron un inocente'.

La historia de 'Mataron un inocente' (la canción)