Las icónicas frases de Shakira con las que ha facturado: toda una mujer empoderada

Shakira, una mujer colombiana que ha enamorado a más de uno por su talento y belleza.

Su música ha llegado a diferentes partes del mundo, tanto así, que algunos podrían considerar que sus canciones son como un himno. Desde 'Antología' hasta Music Sessions #53 con Bzrp han puesto a cantar a más de uno en las fiestas.

Hay que destacar que la letra de sus canciones han marcado varias generaciones. La barranquillera le ha cantado al desamor como en "Te aviso, te anuncio", "Monotonía", "Te felicito", entre otras muy recordadas. También ha dedicado un par de versos a esa persona que tanto amó, en este caso le escribió "Me enamoré" a Gerard Piqué, su expareja.

Ahora bien, algunos también recuerdan a Shakira por sus excelentes frases, con las que ha logrado facturar y ser amada por todos, en especial, por las mujeres.

Frases de Shakira con las que ha facturado: toda una mujer empoderada

Las siguientes frases las cantó en la producción musical junto a Karol G en el álbum 'Mañana será bonito'.

“Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”.

“TQM (te quiero mucho), pero TQG (te quedó grande)”.

“Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más level”.

Estas otras tres están en la canción con Bzrp Music Sessions #53

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” .

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura”.

Luego está 'Monotonía' con Ozuna y de allí hay que rescatar una

“Bebé yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí”.

Finalmente, de 'Te felicito' con Rauw Alejandro

“Lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto”.