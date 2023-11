‘ El bendito’ reveló que le dijo al ‘Pretty Boy’ : “Ey bro, no podés salir ni con Luis Vuitton, ni Gucci, ni el traje de Donatella (Versace)”, hizo un enfasis especial en marcas prestigiosas, ya que él no tiene la misma capacidad económica que Maluma para adquirirlas.

De una forma muy humilde Blessd dijo que: “No papito, si vamos a hacer un video, sudaderita y una gorrita que a mí todavía no me da para salir, no me vaya a opacar ahí”.

La reacción de Maluma fue de risas, contó ‘El bendito’, indicando que el intérprete de ‘Felices los 4’ le dijo: “que la buena, que energía la de este pelado”. El intérprete de ‘Quien tv’ terminó de contar su anécdota diciendo que hay una excelente relación con su colega.

