El reconocido artista de música popular, Luis Alfonso, sorprendió a sus seguidores con un anuncio innovador: su próxima gira por Europa revelada a través de un entretenido video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, en el que le pregunta a la inteligencia artificial cómo se dice CONTENTOSO en inglés y en francés.

En el video se observa al artista interactuando con la inteligencia artificial, como una manera de proporcionar pistas para sus seguidores, y por enredarse con la pronunciación de CONTENTOSO en francés e inglés, Luis Alfonso prosiguió a decir: “No, no no no, esto está muy difícil muchachos. Yo me voy para Europa a ponerme CONTENTOSO. El que entendió entendió”, afirmó el artista en el video.