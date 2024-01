La talentosa cantante colombo-estadounidense Kali Uchis sorprendió a sus fanáticos al lanzar su nuevo álbum, 'Orquídeas', el pasado viernes 12 de enero. Este proyecto musical, completamente en español, no solo llamo la atención por sus pegajosas canciones, sino también por sus colaboraciones con grandes artistas como el mexicano Peso Pluma.

Letra de Igual que un Ángel - Kali Uchis y Peso Pluma

You should've seen the way she looked igual que un ángel

Heaven's her residence y ella no se va a caer

They just can't reach her, princesita inalcanzable

Le rompieron el cora, pero nunca se la perdió, oh

Todos quieren plata, otros quieren fama

Un amor superficial

Pero ella quiere calma, no dañar su alma

Nunca se olvida de lo real

Un corazón como el tuyo está en extinción, oh-oh

Heaven must have sent you, love

Un corazón como el tuyo está en extinción, uh-ah-uh

Heaven must have sent you, love

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and it shows

Sent from heaven down to earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and she knows

Sent from heaven down to earth

Ya lo juraron amor y le fallaron

Ojitos secos de todo lo que lloraron

Pero ella no se rinde, sonríe aunque le duela

Porque personas como ella ya no quedan

Todos quieren plata, otros quieren fama

Un amor superficial

Pero ella quiere calma, no dañar su alma

Nunca se olvida de lo real

Un corazón como el tuyo está en extinción, oh-oh

Heaven must have sent you, love

Un corazón como el tuyo está en extinción, uh-ah-uh

Heaven must have sent you, love

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and it shows

Sent from heaven down to earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and she knows

Sent from heaven down to earth

Uh, con esa actitud, nadie la merece

El que la quiera, que rece

Porque ella es luz, ay, nada que ver

No estaba a tu alcance, la nena es un ángel

Todos quieren plata, otros quieren fama

Un amor superficial

Pero ella quiere calma, no dañar su alma

Nunca se olvida de lo real