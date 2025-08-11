Julián Daza presenta 'Bendecidos'

Daza regresa con una canción que habla desde la experiencia: el camino del esfuerzo, la independencia y la lucha silenciosa que muchas veces no es reconocida, hasta que el éxito se hace visible.

“Bendecidos” fue grabado en el estudio Envelow, con la producción musical de JP Roldán, y cuenta con una impactante producción visual a cargo de Jesús Picón. Escrita por Alejandro Cano González, Juan Pablo Roldán, Cristian Osorno y el mismo Julián Daza, este sencillo refleja la dualidad de sentimientos que acompañan el crecimiento: la gratitud hacia la familia por inculcar valores y el recelo hacia quienes aparecen tarde, solo cuando todo ha salido bien.

Con frases directas como “En las malas nadie estuvo, en las buenas todo el mundo” o “Y ahora que estamos bendecidos, salen los que me criticaron a decir que me conocen desde abajo”, la canción se convierte en un manifiesto de autenticidad, dirigido a una audiencia que ha enfrentado adversidades con coraje.

“Esta canción es mi historia, pero también la historia de muchos. De los que han tenido que aguantar, caer y levantarse una y otra vez. De los que han visto cómo solo aparecen ‘amigos’ cuando ya todo está logrado”, comenta Julián Daza.

“Bendecidos” se suma al repertorio de un artista en pleno ascenso, que con su estilo honesto y arraigado en las raíces de la música popular colombiana, continúa conectando con públicos dentro y fuera del país.