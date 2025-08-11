El cantante y compositor colombiano Julián Daza, conocido como “El Galán de la Música Popular”, vuelve a ser noticia internacional al posicionarse en los primeros lugares de los charts musicales en Ecuador, Venezuela y varias ciudades de Europa con su sencillo “Dios Me Dijo”.

Esta poderosa balada popular, que fusiona profundidad emocional con una crítica social honesta, ha conquistado el corazón de millones, convirtiéndose en una bandera para quienes enfrentan desafíos con fe y valentía. Con más de 50 millones de reproducciones en plataformas digitales y un Disco de Diamante, “Dios Me Dijo” se consagra como un himno para los guerreros de la vida.

“Ayer, Dios me dijo que tuviera fe, que lo mejor ya va a llegar...” es la frase que ha resonado con fuerza en miles de oyentes, llevando el mensaje de Julián Daza más allá de las fronteras, y consolidando su lugar como uno de los referentes más importantes de la música popular contemporánea.

El éxito de esta canción no es casualidad. Refleja la madurez artística de Daza y su capacidad de conectar con el alma de su público a través de letras sinceras, realidades cotidianas y una puesta en escena cargada de autenticidad. En “Dios Me Dijo”, Julián invita a reflexionar sobre los valores reales de la vida, cuestionando la superficialidad del éxito aparente y resaltando la importancia de la fe, el esfuerzo y la humildad.

Este nuevo hito se suma a una trayectoria brillante, donde destacan temas como “Qué Tal”, “Amiga”, “Te Propongo”, “Soy De Los Grandes”, “Dame La Bendición” y el aclamado remix de “Qué Tal” junto a Jessi Uribe. Daza ha colaborado con artistas de gran talla como Jhon Alex Castaño, Yelsid y Luisito Muñoz, fortaleciendo su lugar como una figura esencial del género.

Hoy, Julián Daza no solo lidera las listas de reproducción: lidera corazones. Y su música, más que un éxito comercial, es un legado de esperanza, lucha y verdad.