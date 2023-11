John Lennon vuelve a cantar: los Beatles publican una canción inédita.

"Now and then", una canción inédita que devuelve la voz de John Lennon a la vida, gracias a la inteligencia artificial.

Por: Felipe Torres Vargas

Los Beatles vuelven a la escena musical con una emocionante sorpresa. La legendaria banda de Liverpool ha publicado una "última canción" titulada "Now and then", en la que la voz de John Lennon, uno de los miembros icónicos del grupo, ha sido recuperada y restaurada con la ayuda de la inteligencia artificial. Esta canción, escrita y cantada por John Lennon en 1978, quedó incompleta durante décadas debido a problemas técnicos con la maqueta original. Sin embargo, Paul McCartney y Ringo Starr, junto con la ayuda de la IA, lograron dar vida a esta joya musical que estuvo guardada en un cajón durante mucho tiempo.

"Now and then" formaba parte de un casete que Lennon grabó en 1979 en su casa de Nueva York, un año antes de su trágica muerte. La viuda de Lennon, Yoko Ono, entregó la grabación a McCartney en 1994.

La canción se difundirá a nivel mundial y estará acompañada de un videoclip que se estrenará al día siguiente. Paul McCartney, a sus 81 años, anunció esta noticia, calificándola como "la última canción de los Beatles". En un video promocional, McCartney afirmó que la canción es "emotiva y genuina" y que todos los miembros de la banda contribuyeron a su creación. La publicación de "Now and then" es un momento emotivo tanto para los fanáticos de los Beatles como para los propios miembros de la banda. La canción representa una especie de cápsula del tiempo, ya que es la última vez que los miembros originales de la banda trabajaron juntos en una canción antes de su separación en 1970. La recuperación de la voz de John Lennon y la finalización de la canción son un logro técnico impresionante. Después de procesar la grabación con la tecnología de inteligencia artificial, la voz de Lennon se volvió "cristalina", según McCartney. Esto permitió que los dos Beatles vivos, McCartney y Starr, terminaran la canción, agregando instrumentación adicional y coros. The Beatles - Now And Then - The Last Beatles Song (Short Film)

Fuente: Sistema Integrado Digital