Esta es la primera colaboración de los cantantes de música popular, entregan lo mejor al despecho.

Una de las colaboraciones más esperadas es un hecho, por fin se estrenó la canción a dúo entre dos de los más grandes de la música popular.

Para esta oportunidad, Jessi Uribe y Yeison Jiménez le cantaron al despecho, pero utilizando nuevos sonidos provenientes de las rancheras y la banda mexicana; la nueva tendencia que llegó a Colombia.

El video oficial de "Me Tiré Al Alcohol" se grabó en la ciudad de Medellín; la historia gira en torno a dos amigos que se conocen mientras luchan contra el despecho y el alcohol. Fue producido por Alejandra Jaimes y la productora audiovisual Santandereana Disuart, bajo la dirección de Edwin Jaimes.

Parte de la letra de la canción dice:

“Llevo tiempo tratando de olvidarla

Y de mi mente no logro sacarla

Es imposible estar sin ella

Su recuerdo me envenena

Y ya he escuchado más de mil consejos

Pero aun así no la supero

Porque me tiré al alcohol

Y no me sirvió para nada

Ya mezclé tequila y ron

Pero el dolor no se me baja

Ni con el trago más fuerte

Se me hace dejar de amarla”