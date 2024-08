Jessi Uribe se ha establecido como una de las figuras más destacadas en la música popular colombiana. Nacido el 22 de marzo de 1984 en Bucaramanga, Colombia, Uribe ha capturado la esencia del género con su estilo único y su habilidad para conectar con el público. Su carrera ha estado marcada por numerosos éxitos que han resonado tanto en la crítica como en el corazón de sus seguidores, consolidándolo como una figura clave en la música latina.

Desde sus inicios, Jessi Uribe ha demostrado un gran potencial en la música popular. Su primer gran reconocimiento llegó con el álbum "Para Siempre", lanzado en 2020, que recibió elogios tanto por su calidad musical como por su impacto en el género. Entre sus temas más destacados se encuentran "Dulce Pecado", "Matemos las Noticias" y "No Te Debí Besar" , canciones que han sido aclamadas por la crítica y el público. Estas canciones se han convertido en himnos para sus seguidores, reflejando el talento de Uribe para interpretar temas de amor y desamor con una profunda emotividad.

Estreno de "Me Llamó Mi Ex Remix"

Su nueva canción, "Me Llamó Mi Ex Remix", en colaboración con Dany Cardona y Jhonny Rivera, aborda temas de desamor y ex parejas, reflejando posiblemente las experiencias personales de Uribe. Este tema promete convertirse en uno de los éxitos del despecho en 2024, siguiendo la tradición de canciones que exploran el desamor y las complejidades emocionales de las relaciones.

Jessi Uribe no solo está cosechando éxitos en Colombia, sino que también está llevando su música a audiencias internacionales. En agosto de 2024, Uribe tiene programados conciertos en Guatemala, Costa Rica y Venezuela, ampliando su presencia en América Latina. En septiembre, su agenda incluye presentaciones en Europa: el 6 de septiembre en Bruselas, Bélgica, seguido de eventos en Alicante, Oviedo y Barcelona en España. Además, el cantante se presentará en Ámsterdam, Países Bajos; Milán, Italia; y París, Francia.

Este calendario internacional refleja el creciente alcance global de Jessi Uribe y su capacidad para conectar con fans en todo el mundo. Su gira europea no solo es una oportunidad para presentar su música a nuevas audiencias, sino también para reafirmar su estatus como embajador de la música popular colombiana.