¡Paren todo! J Balvin ha vuelto y no lo ha hecho solo. En su nuevo álbum ‘Rayo’, el colombiano se une al fenómeno del regional mexicano, Carín León, para regalarnos 'Stoker', una canción que te hará mover las caderas y que llega con una mezcla inesperada que te dejará boquiabierto. Lejos de optar por los caminos predecibles del reguetón o el regional, ‘Stoker’ empieza con un suave toque regional y luego se transforma en un ritmo caribeño que te transporta directamente a la playa, con un buen trago en la mano. ¡Una combinación que promete animar cualquier fiesta!

Pero ‘ Stoker ’ no es la única sorpresa en ‘Rayo’. El álbum está repleto de colaboraciones de lujo, con artistas como Zion, Quevedo, Ryan Castro y Feid , que elevan el listón y te mantienen al filo de la silla. Cada colaboración aporta su propio toque especial, pero es ‘Stoker’ la que ha capturado la atención de todos por su originalidad y la chispa especial que solo Balvin y Carín podían crear juntos.

Letra de Stoker de J Balvin y Carín León

Yo que no podía ver el tequila

Y ahora somos mejores amigos

Los más compas desde que no estás

Tanto culo en Instagram y detrás del tuyo sigo

Antes decías: Amor, buenos días

Y ahora pa' ti soy un malparido

No niego que me he portado mal

Pero tienes que aceptar, te mueres por este bandido

Me metí de todo y todo me recuerda a ti

Ni pa' qué borro las fotos, si no puedo borrarte a ti

Y yo valiéndote verga y tú en tu peda ni en cuenta del desmadre que me volví

Metiéndome de todo y todo me recuerda a ti

¿Pa' qué te dejo de seguir?

Si por las cuentas falsas sigo pendiente a ti

Undercover viendo tu story

Pa' ver lo que subes sarcástico pa' mí

No se pierde dando amor, solo pierde el que no sabe recibirlo

Voy a escuchar Maná porque tus labios no puedo compartirlo'

Y cuando me llame, el volumen voy a subirlo

Habla de sentimiento, pero sin sentirlo

Baby, tu engaño no voy a aplaudirlo

Lo nuestro era oro y voy a derretirlo

Ya me voy, esta escena se cancela

Pide el recibo, beba, y págala tú, págala tú

Ustedes facturan, págala tú

¿No es qué estás dura? Happy for you

Aunque te duela, soy igual que tú

Me metí de todo y todo me recuerda a ti

Ni pa' qué borro las fotos, si no puedo borrarte a ti

Y yo valiéndote verga y tú en tu peda ni en cuenta del desmadre que me volví

Metiéndome de todo y todo me recuerda a ti

Págala tú, págala tú

Ustedes facturan, págala tú

¿No es qué estás dura? Happy for you

Aunque te duela, soy igual que tú

Me metí de todo y todo me recuerda a ti

Ni pa' qué borro las fotos, si no puedo borrarte a ti

Y yo valiéndote verga y tú en tu peda ni en cuenta del desmadre que me volví

Metiéndome de todo y todo me recuerda a ti

Yo que no podía ver el tequila

Y ahora somo' mejores amigos

Los más compas desde que no estás

Tanto culo en Instagram y detrás del tuyo sigo