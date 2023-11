Iron Maiden vuelve a Colombia: Te contamos cuándo es, los precios y en dónde

Prepárense para el poder del metal. Iron Maiden regresa a Colombia para desatar una noche de descontrol.

¿Cuándo será el concierto de Iron Maiden en Colombia?

El nuevo show, parte de su gira "The Future Past Tour", promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos. La banda tiene preparado un setlist que incluirá canciones de sus últimos discos, como "Senjutsu" y "Somewhere In Time", además de los temas favoritos de sus seguidores. El concierto se realizará el 24 de noviembre de 2024.

¿Quiénes tienen acceso a la preventa exclusiva?

Los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale! Tendrán acceso a una preventa exclusiva que les permitirá adquirir sus boletas utilizando tarjetas débito y crédito, además de recibir beneficios exclusivos para este evento. La preventa estará disponible desde el 4 de diciembre a las 9:00 A.M hasta el 5 de diciembre a las 11:59 pm o hasta agotar existencias.