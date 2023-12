Iron Maiden hizo historia en Colombia: se agotaron las entradas en 21 minutos

Hay que destacar que, la icónica banda anunció su gira para 2024, que iniciará el 1 de septiembre en la ciudad de Perth, Australia y llegará en su actual recorrido por Nueva Zelanda, Japón, algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá y en Latinoamérica sus presentaciones en México, Chile y Colombia ya están agotadas.



Este año se cumplen 15 años desde la primera vez que la banda se presentó en nuestro país con su “Somewhere Back In Time Tour” conquistando a casi 20.000 personas en el Parque Simón Bolívar. Su regreso a Colombia se da luego del “The Final Frontier World Tour” en 2011, al que asistieron más de 40.000 personas.

Steve Harris, bajista de la agrupación, aseguró que "estamos emocionados de regresar a ver a nuestros increíbles fans en Colombia y México. No hemos ido a Colombia en un buen rato, pero las veces que hemos ido ha sido realmente memorable y estamos muy complacidos de regresar. En el Foro Sol de la Ciudad de México el último tour fue realmente increíble por los fans".

The future Past Tour, incluye canciones tanto del álbum de estudio más reciente de Iron Maiden, Senjutsu, como del álbum de 1986, Somewhere In Time. Es de resaltar que, fueron 750.000 fans y más de 30 shows 'sold out' en Europa en 2023. La banda también se presentó en Canadá y tuvo una gran aparición en el Festival Power Trip de California en octubre.