Harry Styles despertó rumores sobre el regreso de One Direction: más de uno está pegado del techo

One Direction , fue una boy-banda que fue creada en 2010 en Inglaterra. Todo empezó en el programa 'The X Factor' , donde todos los integrantes del grupo decidieron presentarse por su cuenta y luego formaron el quinteto integrado por: Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik.

En el 2011 empezó el 'boom' de One Directon, todas las chicas querían estar en los videos con los jóvenes guapos. Su primer sencillo fue 'What Makes You Beautiful' y logró posicionarse en el número 1 en el Reino Unido e Irlanda.

Con esta canción lograron obtener un MTV Video Music Awards a mejor artista nuevo, mejor video pop y el video más digno de compartir.

Fue la mejor época de la banda, dado que, el álbum Up All Night se ubicó en la posición #1 del Billboard 200. Este producto musical traía las siguientes canciones: Stole My Heart, One Thing, Everything About You, Gotta Be You.

Todo era éxito tras éxito, pero en el 2016 la banda se disolvió y sus integrantes empezaron como a ejercer como solistas. Sus voces han llegado muy lejos, tanto así, que los cinco integrantes han pisado suelo colombiano.

Ahora bien, Harry Styles subió una imagen donde se ve con una camisa de One Direction, por esto, crecieron los rumores de que la banda regresará y miles de fans están que no caben de la dicha.