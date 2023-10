Letra de ‘Espejo’ de Greeicy Rendón

Estoy aquí otra vez, una vez más,

Sola con mi reflejo, una vez más,

Preguntándole al espejo, ¿qué pasó?

(¿Qué pasó?) Si la culpa la tengo yo.

Me siento un poco más allá,

Porque por fin puedo mirarte,

Es algo diferente, a cómo ve la gente,

Tener de frente a la soledad.

Me siento bien y no es por nadie,

Nadie, es así, por nadie, nadie,

Decidí que nada, nada,

No depende de nada, nada, solo de mí.

Me siento bien y no es por nadie,

Nadie, es así, por nadie, nadie,

Decidí que nada, nada,

No depende de nada, nada, solo de mí.

(De mí) No es una casualidad

Que no duela como ayer,

Me di la oportunidad,

De quererme y entender.

Que no existe amor de dos,

Si no te sabes querer,

Lo entendí después de equivocarme.

Me siento un poco más allá,

Porque por fin puedo mirarte,

Es algo diferente, a cómo ve la gente,

Tener de frente a la soledad.

Me siento bien y no es por nadie,

Nadie, es así, por nadie, nadie,

Decidí que nada, nada,

No depende de nada, nada, solo de mí.

Me siento bien y no es por nadie,

Nadie, es así, por nadie, nadie,

Decidí que nada, nada,

No depende de nada, nada, solo de mí.

Volver lo malo pasajero,

Sola yo me recupero,

Cuando no me sienta bien,

Sé lo que tengo que hacer.

Volver lo malo pasajero,

Sola yo me recupero,

Cuando no me sienta bien,

Sé lo que tengo y que voy a hacer.

Sola yo me recupero,

Mama mía, ¡ah!

Decidí que nada, nada,

No depende de nada, nada, solo de mí.