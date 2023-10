Gilberto Santa Rosa traerá su inconfundible salsa al Movistar Arena con su gira "Auténtico"

La distribución de boletos se llevará a cabo de la siguiente manera: El 27 de octubre, a las 9:00 am, dará comienzo la preventa exclusiva para los clientes Movistar preferenciales. Luego, el 30 de octubre, a la misma hora, se abrirá la preventa para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y finalmente, a partir del 31 de octubre a las 9:00 am, las boletas estarán disponibles para el público en general. ¡Así que marca tus calendarios y asegura tu entrada para esta noche de salsa inolvidable!

No te puedes perder a Gilberto Sata Rosa en Bogotá

La gira "Auténtico" llevará a Gilberto Santa Rosa a más de 20 ciudades en América, y Bogotá, no podía quedar fuera. Con éxitos inolvidables como "Conteo regresivo," "Que alguien me diga," y "Perdóname," Gilberto Santa Rosa hará latir los corazones de todos los asistentes, que seguramente no podrán resistirse a la tentación de bailar al ritmo de su contagiosa música.