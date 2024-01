En un impactante cruce de géneros musicales, el reconocido productor y artista Marshmello se une al grupo mexicano-estadounidense Fuerza Regida para presentar el video oficial de su éxito ‘Harley Quinn’. Este producto fusiona los contagiosos ritmos de los corridos tumbados con la electrónica, creando una experiencia única que ha dejado su huella en las listas de éxitos a nivel mundial.

La colaboración entre Fuerza Regida y Marshmello no es solo una canción; es un puente cultural que une a dos audiencias apasionadas por la música, fusionando ritmos y estilos distintos. Con ‘Harley Quinn’ , han establecido un nuevo estándar para las colaboraciones entre géneros , enriqueciendo la escena musical global.

Letra de ‘Harley Quinn’ de Fuerza Regida y Marshmello

Baby, bésame la boca

Aunque te sepa a vodka

Y ese polvo rosa que te aloca

Me provoca

Ahí 'tan los escoltas vida peligrosa

La corta en la bolsa, niña, claro que se nota

En el antro bien coco

Y me pongo bien loco

Con las luces en rojo

Y tu vato no sabe que yo te provoco

Patrullando en los monstruos

Bien tapados los rostros

Bélico peligroso, tu culo redondo

Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera

Todos la desean

Crazy, la plebe está buena

Me cuida la merca con mis metralletas

Se arma la lokera Harley Quinn

Lista pa guerra

En el antro bien coco

Y me pongo bien loco

Con las luces en rojo

Y tu vato no sabe que yo te provoco

Patrullando en los monstruos

Bien tapados los rostros

Bélico peligroso tu culo redondo

¡Mafia!

(Babies, babies me siguen bailando)

(Me siguen bailando)

(Quiere que la ponga en cuatro)

(Si ando maniaco)

(En el antro bien coco)

(Y me pongo bien loco)

(Con las luces en rojo)

(Y tu vato no sabe que yo te provoco)

(Jaja, jaja, ja)