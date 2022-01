Festival Estéreo Picnic: The Libertines dice presente en edición 2022

El festival reveló que la banda de rock estará presentándose en esta nueva edición.

La organización del festival reveló el pasado mes de noviembre un line up bastante diverso, combinado e inesperado, teniendo como cabezas a J Balvin, Foo Fighters y The Strokes, además de estrellas actuales como Doja Cat, Martin Garrix, Machine Gun Kelly, A$AP Rocky, Black Pumas, LP y Fatboy Slim.

No obstante, la curiosidad invadió a los seguidores del evento por una serie de X que aparecían en el cartel oficial. Esto quería decir que había un grupo de artistas que quedaban por confirmar, dejando en el aire la sorpresa de cuáles serían estos nombres.

Recientemente, en medio de la emoción por el poco tiempo que queda de espera para la cita, Estéreo Picnic reveló que una de las bandas que llega a esta edición 2022 será The Libertines, famoso grupo de rock británico que conquistó con temas como ‘Music When the Lights Go Out’ y ‘Can’t Stand Me Now’.

Esta leyenda del garage rock que marcó una década debutará en terreno colombiano el día viernes del evento, exactamente el 25 de marzo, en el Campo de Golf Briceño 18. Allí le pondrá sus sonidos y su onda rockera a toda la presentación, dando un vistazo del talento que los caracterizó durante años.

The Libertines está conformada por Pete Doherty, John Hassall, Gary Powell y Carl Barat, el teso de la guitarra. Los británicos compartirán fecha con los Foo Fighters, dando un poco de su estilo y afinidad por el género.