El cantante y productor Feid, ganador del Latin GRAMMY® y nominado al GRAMMY®, vuelve a sorprender con su segundo lanzamiento del año. Esta vez, une fuerzas con el reconocido productor y rapero estadounidense Ty Dolla $ign para presentar "Dallax", un tema que fusiona el sonido característico del colombiano con los ritmos pegajosos del R&B y el flow melódico de Ty sobre un clásico beat de reguetón.

Esta colaboración representa un importante paso en la carrera de Feid, quien continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes del género urbano a nivel global.

El lanzamiento de "Dallax" viene acompañado de un videoclip dirigido por Sebas Sánchez (Look Into My Eyes), en el que Feid y Ty Dolla $ign recorren distintos puntos icónicos de Los Ángeles . La historia comienza en un estacionamiento y continúa en locaciones como un restaurante, mientras ambos disfrutan la vibra de la canción.

Letra de Feid, TY Dolla Sign: DALLAX

Esta vez me he equivocado, yo también he tenido fallas

Yo me fui pa' Medellín, no estábamos bien, mami, tú te fuiste pa' Dallas, yeah

Prendí un crespo y empecé a imaginar tu cuerpo

Dime cuando vamos a vernos

Pa' tocarnos como en esos tiempos

Me acordé de ti y me dio por llamarte, yeah

Mala mía es que no sé si estás con alguien, yeah

Tú eras mi bebé y yo era tu canter

No ha llegado alguien que como yo sepa chingarte

Me acordé de ti y me dio por llamarte

Mala mía es que no sé si estás con alguien

Tú eras mi bebé y yo era tu canter

No ha llegado alguien que como yo sepa chingarte

Woah woah, you been on my mind all day, all night

Where you been at all this time?

Got me missing you, reminiscing

Smoking, I've been sipping

No thinking 'bout your body, yeah, yeah, yeah

Don't give it to nobody, yeah, yeah, yeah

Don't you give my love away

Tell me that I'm not too late

Me acordé de ti y me dio por llamarte

Mala mía es que no sé si estás con alguien

Me acordé de ti y medio por llamarte

Mala mía es que no sé si estás con alguien

Tú eras mi bebé y yo era tu canter

No ha llegado alguien que como yo sepa chingarte