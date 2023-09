Feid estrenó tremendo álbum, 'MOR no le temas a la oscuridad': apenas pa' bailar con poca luz

Un Feid reinventado lanzó su nuevo álbum y llena a sus fans de sonidos particulares ¿Qué canción te gusta más?

Feid lanzó su álbum más versátil hasta la fecha : 'MOR, No Le Temas A La Oscuridad'. Este nuevo trabajo musical no solo refleja la habilidad excepcional del artista para la composición.

Lea también: La inspiración de Feid para su nombre artístico: terminaron llamándolo FERXXO

'MOR, No Le Temas A La Oscuridad' ofrece una mirada única sobre la oscuridad. Para Feid, este álbum es un homenaje al famoso programa de los años 90 de Nickelodeon, "Are You Afraid of the Dark?", y busca inspirar a todos a brillar sin importar las adversidades. Aquí, la oscuridad se ve como una oportunidad para la valentía y para salir de la zona de confort. Tal y como él presenta en la canción 'Luces de tecno' llena de nuevos sonidos con tintes electrónicos, saliendo de la zona de confort del artista paisa.