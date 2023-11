Letra de 'Tamos claro' de Farina, Nacho y Rafa Pabón

La nena

A quien no le gusta el party

A quien no le gusta el dinero

A quien no le gusta el sexo

A quien no le gusta el perreo

Quien no ha jurao’ en vano

Quien no asido el malo

Que tira la pierda

Que no ha pecado

Hablémonos claros

Aquí no hay ni santo, ni virgen, ni monja, ni cura

Pa’ esta locura no hay locura

Quien no se ha metido en problemas por una aventura

Mami no tela tires de pura

Yo sé que lo malo te atrae

‘Tamos claros que

Aquí no hay ni santo, ni virgen, ni monja, ni cura

Pa’ esta locura no hay locura

Quítate la máscara

Descara

Como dice Yomo

Tú eres fanática de las patillas y el romo

Te gustan los bichotes, los gangsters si son cantantes

Que sean maleantes

Y canten de guerra y plomo

Te excita cuando te hablan de la corta

Pero te gusta larga

No pare’ e’ dale lengua hasta que apriete las nalgaaaaaass

Deja él guille e’ Santa

Que tú ere' una demonía

Cremita e’ coco pal’ toto y pal’ cuello la colonia,

Pa' tu pan la polaca tú pareces de Polonia

Tu religión es wild on y teteo

Te encanta que te lo machuquen pero feo

Aquí no hay ni santo, ni virgen, ni monja, ni cura

Pa’ esta locura no hay locura

Quien no se ha metido en problemas por una aventura

Mami no tela tires de pura

Yo sé que lo malo te atrae

‘Tamos claros que

Aquí no hay ni santo, ni virgen, ni monja, ni cura

Pa’ esta locura no hay cura

Hablando claro, tengo más diablos que de monaguillo

Prendiendo filly como cigarro

No me comprometo ni con anillo

Vamos a bailar pegado como Cupai y Trujillo

Que aquí to’ el mundo peca

Y nadie sabe como checa

Rompiendo la yeska en la discoteca

Mami me tienes haciendo cardio con la muñeca

Tengo la agua pa’ que la flor no este seca

Yo más malo que bueno

Tú más mala que buena

Por ti yo pecaría

Que eso atrás vale la pena

Yo más malo que bueno

Tú más mala que buena

Por ti yo pecaría

Que eso atrás vale la pena

Aquí no hay ni santo, ni virgen, ni monja, ni cura

Pa’ esta locura no hay locura

Quien no se ha metido en problemas por una aventura

Mami no tela tires de pura

Yo sé que lo malo te atrae

‘Tamos claros que

Aquí no hay ni santo, ni virgen, ni monja, ni cura

Pa’ esta locura no hay cura

La genta bacana con la genta bacana

Nacho

Farina

Rafa Pabon on the Mic

Demasters

Cachai

Ya tu sabes