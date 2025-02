Después de un tiempo de espera, la icónica cantante colombiana Fanny Lu ha marcado su esperado regreso a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo "La Mujer Que Soy". Este tema se convierte en el primer adelanto de su próximo álbum, el cual será una celebración de los 20 años de su exitosa carrera musical. Con una evolución palpable en su sonido y su propuesta, Fanny Lu se reinventa sin perder su esencia, demostrando una vez más por qué sigue siendo una de las artistas más queridas y representativas del panorama musical latino.

Este sencillo también marca el regreso a una colaboración clave en su carrera: la de José Gaviria , el renombrado compositor y productor que fue esencial en la creación de su primer disco, "Lágrimas Cálidas" , hace más de 20 años. Este reencuentro con Gaviria, después de 15 años de separación profesional, no solo significa la unión de dos creativos, sino también el regreso a un sonido que muchos recordarán con nostalgia, pero adaptado a los tiempos actuales, con una madurez evidente en la propuesta.

La canción "La Mujer Que Soy" simboliza una mirada introspectiva de Fanny Lu sobre el camino recorrido a lo largo de los años y sobre la mujer que ha llegado a ser. Con esta composición, la cantante no solo celebra sus dos décadas de carrera, sino que también lanza un mensaje poderoso sobre empoderamiento femenino , el amor propio y la aceptación. En palabras de Fanny Lu: “Es una sensación hermosa volver a producir un álbum completo, presentar una propuesta y mi mensaje en una producción completa, como hace años, como tanto lo he extrañado.”

Letra de LA MUJER QUE SOY

Quien iba a pensar que la arruga que me molestaba

Y ese lunar en la boca que tanto me incomodaba

Quien iba a pensar que tanta cosa que no me gustaba

Cosas sin sentido que me criticaba

Son ahora lo que hacen la mujer que soy

La mujer que soy

La mujer que soy

Amo la mujer que soy

Tanto tiempo que he perdido Contemplando mis temores

Hoy tengo la certeza que me quiero hasta con mis errores

La mujer que soy

Amo la mujer que soy

La que no se asusta

aunque tenga miedos

La que está bailando como si nadie estuviera viendo

La protagonista

La que no se miente

La que no se rinde

No se detiene ni se arrepiente

Chicas

Yo se que ustedes piensan como yo

Amo la mujer que soy

Yo no necesito que me aprueben o me quieran

Que me digan cómo actuar y me pongan cadenas

Libre libre

Yo me mando sola y hago lo que quiera