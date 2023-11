Estéreo Picnic 2024: Artista de Disney llega al festival más esperado

El Festival Estéreo Pícnic llegará en el 2024 recargado de buena música.

En el line up están: Feid, Blink-182, Paramore, SZA, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire, Thirty Seconds To Mars, Bad Gyal, Placebo, Arca, Hozier, The Offspring, Proyecto Uno, Greta Van Fleet, YSY A, ZHU, Phoenix, Grupo Frontera y más.

Lo que más llamó atención, a parte de los mencionados, es que hay una estrella de Disney que llegará a darla toda en el escenario. Se trata de Dove Cameron, quien a sus 27 años ha aparecido en programas como 'Descendientes', 'Liv y Maddie', 'Venganza', entre otros.

